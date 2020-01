Napoli, rubata la targa dalla panchina rossa per Tiziana Canto (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Meno di due mesi fa veniva istallata a Napoli la “panchina rossa” in piazzetta Duca d’Aosta, in memoria di Tiziana Cantone, la ragazza morta suicida a soli 33 anni, a seguito della diffusione di alcuni suoi video privati sul web. Oggi ancora non c’è pace per la ragazza, la targa posta sulla panchina è stata rubata. Un atto vandalico deplorevole. “Un dispetto. Si sa tutto quello che sto facendo per avere quella giustizia che mia figlia merita. Ho fatto tante denunce e non mi fermo. Do fastidio a molti per quello che dico per non far spegnere i riflettori sulla storia di Tiziana. Io stessa – Rivela la mamma di Tiziana, Maria Teresa Giglio, che da quel momento si batte per tutelare le giovani donne vittime di bullismo mediatico – ho ricevuto minacce attraverso i social, telefonate con voci camuffate, ruote bucate. Tiziana è stata offesa e ... Leggi la notizia su anteprima24

sardanews : La rabbia di Antonello: “La mia auto rubata a Napoli, poi ritrovata senza targhe: riaverla mi costa 510 euro” - vivere_sardegna : La rabbia di Antonello: “La mia auto rubata a Napoli, poi ritrovata senza targhe: riaverla mi costa 510 euro”… - gloriapoch72 : @SgSimoncino @icarus2004 @stevevicrn Ho capito ... Ma descrivere quasi come una partita rubata per un rigore a part… -