Napoli Primavera, altra sconfitta per Baronio: finisce 0-1 contro la Juventus (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ennesima sconfitta per la squadra di Baronio, che rimane ultima in classifica nel Campionato Primavera 1. Decisivo il gol di Ranocchia, che regala i tre punti ai bianconeri. Di seguito il racconto della gara. Una Juventus che necessitava di punti play-off si presentava a Frattamaggiore dopo la vittoria interna contro il Bologna. Di fronte un Napoli ultimo in classifica che sperava di ritrovare le motivazioni giuste proprio contro una grande. La rete che di fatto decide il match arriva in avvio, quando Tongya calcia da fuori dalla sinistra: il suo tiro deviato da un difensore azzurro carambola sui piedi di Ranocchia, che non sbaglia e regala l’1-0 ai suoi. Al 21esimo il Napoli ci prova timidamente con Palmeri che calcia da fuori, ma il suo tiro è facile preda di Israel. Al 34esimo la Juve manca il raddoppio di pochissimo: Leone salta tre ... Leggi la notizia su anteprima24

Primavera 1 - Pagelle Napoli Juve : Tongya insuperabile - Vrakas impalpabile VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: Pagelle Napoli Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Juve ntus, match valido per la 14ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. TOP: Tongya FLOP: Vrakas VOTI Napoli (4-3-1-2): Idasiak 6.5; Zanoli 5 (45′ Costanzo 6), Senese 5.5, Manzi 5, Tsongui 6 (61′ Zanon 6); Labriola 5 (61′ Vianni 5.5), Virgilio 5, ...

JuventusTV : 1?4?° giornata campionato #Primavera ?? Domani in diretta dalle ore 12.55 ?? Napoli ?? Juventus #Under19 Qui ??… - JuventusFCYouth : FT | JUVE CORSARA! I bianconeri vincono in trasferta contro il Napoli, grazie al gol di Ranocchia nel primo tempo!… - JuventusFCYouth : HT | Juve avanti all'intervallo per 0-1 contro il Napoli, grazie alla rete di Ranocchia! Avanti così ragazzi! ??… -