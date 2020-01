Napoli, Lobotka è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche FOTO (Di sabato 11 gennaio 2020) Napoli, arrivo in mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche per il nuovo acquisto degli azzurri Lobotka Stanislav Lobotka è il secondo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio. Il calciatore slovacco è arrivato questa mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto con gli azzurri. Dopo alcune settimane di trattative alla fine il Celta Vigo ha lasciato andare il giocatore per una cifra pari a 20 milioni più 4 di bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AlfredoPedulla : #Lobotka al #Napoli: è fatta.! Venti milioni più 3 di bonus difficili, pagamento dilazionato. In Italia tra domani e domenica - sechesi : Nei giorni in cui il Napoli ha investito più di 30 milioni per sistemare il centrocampo fa un certo effetto ripensa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, è fatta per #Lobotka: i dettagli ?? -