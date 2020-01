Napoli, Giovanni Ascione ha perso la vita a causa di una grave influenza (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella giornata di mercoledì otto gennaio, un lutto terribile ha colpito Ercolano, una piccola cittadina in provincia di Napoli. Giovanni Ascione, un bambino di un anno e mezzo, è deceduto all’ospedale Santobono, dove era ricoverato a causa delle febbre troppo alta, vomito e diarrea. Ha lasciato un vuoto enorme ai suoi familiari ed a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Tutti sono scioccati da ciò che è accaduto. Nessuno ancora oggi infatti, riesce a capire come sia potuta accadere una tragedia simile. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo Giovanni Ascione era ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, a causa della febbre molto alta. Le sue condizioni erano molto gravi. Durante quelle ore però, la sua situazione è peggiorata drasticamente, fino a quando il suo cuore non ha cessato di battere a causa di un malore improvviso. I medici non hanno ... Leggi la notizia su bigodino

