Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra (Di sabato 11 gennaio 2020) Chiariello: complimenti a De Laurentiis per i quattro acquisti virtuali. Manca un centrale di sinistra... L'articolo Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : Napoli coperta corta in difesa. Manca un centrale esterno sinistro - #Napoli #coperta #corta #difesa. - napolista : CorSport: il mercato invernale del #Napoli è una svolta politica #DeLaurentiis non ha mai amato la sessione di gen… - Pirichello : Guarda caso squadre costruite senza logica, alla fine pure il Napoli si è rivelato una coperta troppo corta che non… -