Napoli, caldaia ancora guasta: gli studenti del Liceo Umberto se ne tornano a casa (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – ancora un giorno di scuola senza riscaldamenti, gli studenti stanchi della situazione e infreddoliti hanno deciso di abbandonare l’edificio. Ieri mattina alcuni studenti del Liceo Umberto I di Napoli hanno deciso di abbandonare le aule gelide e tornarsene a casa, stanchi del guasto alla caldaia che ormai da giorni li costringe al freddo durante le ore di lezione. Il dirigente scolastico Carlo Antonelli, come riportato da “il Mattino”, ha fatto sapere che il guasto è stato tempestivamente risolto in giornata e che gli studenti che hanno preso parte al moto di ribellione sono stati pochi, tanto da non compromettere il regolare svolgimento dell’attività didattica, sospettando che più che il freddo sia stata la voglia di saltare un compito in classe ad aver spinto i ragazzi. Da lunedì, quindi, la caldaia tornerà a funzionare correttamente e gli ... Leggi la notizia su anteprima24

