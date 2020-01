Musica, Niccolò Fabi il 21 gennaio a Napoli col tour “Tradizione e Tradimento” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ad aprile 2020 Niccolò Fabi porterà il tour ‘Tradizione e Tradimento’ in giro per l’Europa accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco. Intanto prosegue con grande successo di pubblico e critica il tour, che registra il tutto esaurito anche per le date del 13 gennaio al Teatro Politeama Genovese di Genova e del 29 gennaio al Teatro Creberg di Bergamo. Protagonista sui palchi dei principali teatri italiani, il cantautore romano presenta al pubblico i brani del suo nuovo album ‘Tradizione e Tradimento’ e le canzoni del suo repertorio, riproposte in una nuova veste Musicale. Sul palco insieme a Niccolò Fabi (voce, chitarra e piano) presenti gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele ”mf coffee” Rossi ... Leggi la notizia su ildenaro

eyesinthedark94 : RT @svleil: @IlVeroUltimo niccolò sei emozione allo stato puro, ed è proprio questo che la musica dovrebbe fare, emozionare. tu ci riesci a… - svleil : @IlVeroUltimo niccolò sei emozione allo stato puro, ed è proprio questo che la musica dovrebbe fare, emozionare. tu… - vuotadirealta : niccolò ha postato il video, e io ritrovandomi perfettamente in tutto ciò che ha scritto (soprattutto in questo per… -