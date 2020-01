Musei, al via i lavori alla Reggia di Caserta: cambia il percorso con apertura di nuove stanze (Di sabato 11 gennaio 2020) Partiranno lunedì 13 gennaio, alla Reggia di Caserta, importanti lavori di restauro del Complesso vanvitelliano. Gli interventi restituiranno funzionalità e splendore ai cortili, ai tetti, allo Scalone reale, ai pavimenti degli Appartamenti storici, alla Peschiera e alle serre del Giardino Inglese. Al fine di consentire l’esecuzione delle opere – rende noto la direzione del museo patrimonio dell’Unesco – sarà modificato il percorso museale, con l’apertura ordinaria al pubblico del Teatro di Corte, delle Tombe sannitiche e di alcune Sale del Piano nobile finora inaccessibili e la chiusura temporanea delle retrostanze dell’800. L'articolo Musei, al via i lavori alla Reggia di Caserta: cambia il percorso con apertura di nuove stanze proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

