Morto Qabus bin Said al Said, sultano dell’Oman (Di sabato 11 gennaio 2020) Oman, è Morto il sultano Qabus bin Said al Said, uno dei regnanti più longevi del Medio Oriente. È Morto a settantanove anni Qabus bin Said al Said, sultano dell’Oman. Si tratta di uno dei regnanti più duraturi, avendo guidato il Paese per quasi cinquant’anni. Morto Qabus bin Said al Said, sultano dell’Oman La notizia della morte è stata data direttamente dal Palazzo reale omanita, che ha condiviso una nota ufficiale informando della dipartita di Qabus. “È con tristezza che il sultanato dell’Oman piange il nostro sultano Qabus bin Said, richiamato a Dio venerdì sera“, recita la nota. Secondo le indiscrezioni, il sultano combatteva da tempo contro un male incurabile, secondo alcuni media un cancro al colon. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Qabus dell’Oman L’ascesa di Qabus Nato nel 1940, Qabus è arrivato ... Leggi la notizia su newsmondo

