Morto Qaboos bin Said al-Said, sultano dell’Oman (Di sabato 11 gennaio 2020) Aveva 79 anni ed era alla guida del Paese dal 1970. Ora si apre la delicata fase della successione: non aveva figli e non c’è un erede designato pubblicamente Leggi la notizia su corriere

