Morto il sultano, l’Oman ha scongiurato uno scenario yemenita (Di sabato 11 gennaio 2020) Nelle prime ore dell’11 gennaio si è spento il sultano Qaboos bin Said, per quasi 50 anni alla guida dell’Oman. Era malato almeno dal 2014 e a dicembre le sue condizioni di salute sono precipitate, ha perciò rinunciato alle cure in Belgio ed è tornato nel palazzo reale di Mascate, la capitale del paese. Sembrava il momento peggiore per una successione incerta, al massimo della tensione fra Iran e paesi del Golfo, Arabia Saudita ed Emirati in testa. Teheran è sull’orlo della guerra con gli Stati Uniti, che accusano il governo degli ayatollah di fomentare conflitti nei paesi limitrofi tramite milizie irregolari, come i ribelli sciiti Huthi nel vicino Yemen, dilaniato da una guerra per procura, una proxy war. L’Oman è tradizionalmente neutrale, l’unico paese musulmano né sunnita né sciita, segue ... Leggi la notizia su huffingtonpost

