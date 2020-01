Morto Carmelo Bongiorno, dirigente sportivo e osservatore calcistico (Di sabato 11 gennaio 2020) È lutto nel mondo del calcio siciliano, improvvisamente all’ età di 61 anni è Morto Carmelo Bongiorno, dirigente sportivo ed osservatore calcistico. Buongiorno era nato a Palermo ed era un talent scout, ha lavorato per tante squadre siciliane ed è stato per 15 anni osservatore dell’Empoli. Da un anno e mezzo invece, svolgeva lo stesso lavoro con la Spal. Con molta probabilità, la morte improvvisa di Carmelo Bongiorno è stata causata da un infarto. Il dirigente calcistico aveva 61 anni ed ha lavorato per decenni nel mondo del calcio, recentemente era stato visto al torneo Costa Gaia di Alcamo. Carmelo Bongiorno aveva lavorato per più di 15 anni, dal 2002 al 2018, nel mondo dello sport ed era dirigente calcistico e anche scout per il settore giovanile dell’ Empoli. Aveva firmato un ... Leggi la notizia su bigodino

