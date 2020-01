Morbius: Jared Leto nella prima immagine del film (Di sabato 11 gennaio 2020) Ferocissimo e mostruoso, ecco Jared Leto nei panni di Morbius in quella che è la prima foto del film; il trailer è in arrivo la prossima settimana! La prima immagine leaked di Jared Leto nel ruolo di Morbius è stata svelata questa mattina e ci mostra l'attore americano in una trasformazione ancora più estrema rispetto a quelle a cui ci aveva abituato fino ad ora. Occhi rossi e iniettati di sangue, ferocissimo e mostruoso, con i suoi denti aguzzi, Jared Leto in versione Morbius sembra una versione fedele del personaggio dei fumetti, anche se dobbiamo aspettare il trailer di Morbius in arrivo la settimana prossima per farci un'idea più precisa. Morbius, the Living Vampire, noto proprio come il Vampiro vivente, nonostante faccia parte del mondo Marvel, verrà ... Leggi la notizia su movieplayer

