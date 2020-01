Mondiale F1 2020: Sebastian Vettel già al lavoro al simulatore per rendere vincente la nuova Rossa (Di sabato 11 gennaio 2020) Prosegue il percorso di avvicinamento dei team del circus verso il Mondiale di Formula 1 2020, che scatterà ufficialmente venerdì 13 marzo con le prove libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa della stagione. In casa Ferrari si sta lavorando intensamente per presentarsi al via del campionato con una vettura competitiva e capace di competere almeno alla pari fin da subito con la favorita Mercedes per i titoli iridati piloti e costruttori. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla testata tedesca Auto Bild, Sebastian Vettel starebbe attualmente facendo di tutto per rendere vincente il nuovo progetto tecnico lavorando al simulatore di Maranello su varie opzioni di set-up. La versione 2020 della Ferrari sarà naturalmente un’evoluzione della SF90 in attesa della rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore a partire dal 2021, con il chiaro obiettivo di aumentare il ... Leggi la notizia su oasport

welikeduel : Andrea Pennacchi legge la Terza Guerra Mondiale con gli occhi di suo nonno #propagandalive @Pennacchiiiii - La7tv : #propagandalive Trincee. Il monologo di @Pennacchiiiii e del Teatro Boxer di Padova nelle memorie di suo nonno, ber… - vaticannews_it : #11gennaio A #Roma Incontro mondiale dei #vincenziani. Parla Padre Tomaz Mavric: serve più collaborazione nel futur… -