Miriana Trevisan ‘ruba’ la scena a Serena: “Pago? Altra forma d’amore” (Di domenica 12 gennaio 2020) Miriana Trevisan ‘ruba’ la scena a Serena: ora le ex sono tutte pazze di Pago (ma in modo diverso). La showgirl rilascia parole per il suo ‘Paci’: “Un’Altra forma d’amore”. Intanto la Enardu è sommersa dalle critiche Le strade della tv sono infinite. Così chi credeva che la storia tra Pago e Serena Enardu si … L'articolo Miriana Trevisan ‘ruba’ la scena a Serena: “Pago? Altra forma d’amore” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

YleD92 : Pago un conto è Miriana Trevisan come minestra riscaldata un conto è quella stronza di serena #gfvip - StarkMen3000 : Comunque io Pago lo shippo da sempre con la ex moglie, Miriana Trevisan. Erano bellissimi. #GFVIP - zazoomnews : Miriana Trevisan Instagram sottile e velenosa contro Pago e Serena: «Cuore e mente? Luci della ribalta» - #Miriana… -