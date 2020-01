Minacce Usa all’Iraq, Trump pronto a bloccare il conto in banca iracheno a New York con gli introiti del petrolio (Di sabato 11 gennaio 2020) La tensione resta alta tra Stati Uniti e Iraq, anche per via delle nuove Minacce da parte del capo dell Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero impedire l’accesso all’Iraq al conto alla Federal Reserve Bank di New York, qualora il Paese mediorientale dovesse espellere le truppe statunitensi dalla regione. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che menziona funzionari iracheni. «L’Iraq, come altri Paesi, mantiene i conti del governo presso la Fed di New York, con una parte importante della gestione delle finanze del Paese, compresi i ricavi delle vendite di petrolio», riferiscono i giornalisti del WSJ. «La perdita di accesso ai conti – spiegano – potrebbe limitare l’uso di tali entrate da parte dell’Iraq, creando una stretta di cassa nel sistema finanziario iracheno e creando problemi di ... Leggi la notizia su open.online

paoloigna1 : Iraq a sovranità limitata, aspetto quelli che a anche a ragione si sono lamentati del Franco Cfa di pronunciarsi su… - folucar : RT @BOLSCEVITA: Dopo le minacce in stile ISIS di Trump e quelle di nuove sanzioni rivolte all'Iran, tocca per l'ennesima volta all'Iraq sub… -