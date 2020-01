Milano, ragazzo di 29 anni arrestato per violenza sessuale (Di sabato 11 gennaio 2020) Un ragazzo 29enne è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di violenza sessuale. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, di nazionalità boliviana, sono stati nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio, gli agenti del commissariato Scalo Romana. Leggi la notizia su milano.fanpage

pisto_gol : Facciamo qualcosa per questo ragazzo. Facciamolo subito: ne ha - Agenzia_Ansa : Ragazzo aggredito con acido da una donna a Milano, si erano conosciuti su un sito di incontri #ANSA - PersilQ : RT @Marcoclari1: Vogliamo parlare del ragazzo disabile premiato come alfiere della Repubblica da Mattarella che vive a Milano e non può più… -