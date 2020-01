Milan, Kjaer a Milano per sostenere le visite mediche (Di sabato 11 gennaio 2020) Milan, altro colpo in questa sessione di calciomercato per i rossoneri che questa mattina hanno accolto Simone Kjaer Tutto fatto in casa Milan per l’arrivo di Simone Kjaer dall’Atalanta. Il calciatore è arrivato questa mattina a Milano per svolgere le visite mediche alla clinica La Madonnina. Kjaer è arrivato dai bergamaschi che solo questa estate lo avevano acquistato dal Siviglia, la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

