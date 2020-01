Milan, Ibrahimovic: «Mi sento bene. L’esultanza? Così mi sento vivo» (Di sabato 11 gennaio 2020) Milan, Ibrahimovic parla dopo il successo a Cagliari: «Pioli pensa alla mia età, a me servono partite per entrare in forma. Sto bene» Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Queste le parole dello svedese: «Per un attaccante è importante segnare e stare davanti la porta, ogni tanto entra e ogni tanto no. Mi sento bene, poi i gol arrivano. Mi serve giocare partite per entrare in forma. In ogni gol che faccio esulto come un Dio, Così mi sento vivo. Il mister lo so che pensa alla mia età, ma io sto bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Campione infinito. #Ibrahimovic torna dal 1’ segna e trascina il #Milan, giocatore di un’altra categoria (in gol 28… - OptaPaolo : 38, 100 - Zlatan Ibrahimovic (38 anni e 100 giorni) è il quinto marcatore più anziano nella storia del Milan in Ser… - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #CagliariMilan 0-2 ? #Leao (46’) ? #Ibrahimovic (64’) ? -