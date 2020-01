Migranti: Papa Francesco esorta di nuovo all’accoglienza, non sa parlare d’altro (Di sabato 11 gennaio 2020) VATICANO – Papa Francesco torna a parlare ancora di Migranti, la sua fissazione principale, l’argomento dela maggior parte dei suoi interventi, ormai è un disco rotto. Lo ha fatto parlando alla comunità del Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano, e ha messo in rilievo le “immani fatiche” e anche “le tragedie” dei Migranti che lasciano la … Leggi la notizia su firenzepost

