Migranti, nuovi morti in naufragio nel Mediterraneo (Di sabato 11 gennaio 2020) Alcuni Migranti sono morti a causa di un naufragio nel Mediterraneo. Altre tragedia in mare Ennesima tragedia in mare legata all’immigrazione. Undici persone, tra cui otto bambini, hanno perso la vita nel Mediterraneo, dopo che la loro imbarcazione è affondata. Il naufragio si è verificato, secondo quanto riportato dall’agenzia ‘Anadolu’ è avvenuto nei pressi di … L'articolo Migranti, nuovi morti in naufragio nel Mediterraneo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

ombrysan : RT @ClaudioSeganti1: Stanno arrivando nuovi clandestini ed essendo vicini a votazioni, sapete dirmi se l'Emilia e la Calabria hanno bisogno… - ClaudioSeganti1 : Stanno arrivando nuovi clandestini ed essendo vicini a votazioni, sapete dirmi se l'Emilia e la Calabria hanno biso… - Lucilla93730473 : @PGreco_ Che strano, le vendite non sono aumentate con tutti gli extracomunitari migranti che si sono portati in ca… -