Migranti, affonda una barca nello Ionio: almeno 12 morti (Di sabato 11 gennaio 2020) almeno 12 persone sono morte dopo che la barca sulla quale viaggiavano è affondata nel mar Ionio. Lo ha riferito la guardia costiera greca, precisando che «l’operazione di ricerca e soccorso continua». Sull’imbarcazione, diretta probabilmente verso l’Italia, c’erano una cinquantina di persone che si erano imbarcate sull’isola di Paxi. Leggi anche: Migranti, Open Arms salva 74 persone. Alarm Phone: «Disperse altre 70 in fuga dalla Libia» – Il videoOpen Arms soccorre 44 persone: «Dimenticati dall’Ue, ora in salvo». E sono 119 i Migranti a bordo della Sea WatchMigranti, Alarm Phone: «barca in pericolo con 41 persone a bordo. Non lasciateli annegare» L'articolo Migranti, affonda una barca nello Ionio: almeno 12 morti proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

cuarda29 : RT @polisblogit: Migranti, affonda una barca nello Ionio: ci sono almeno 12 morti - polisblogit : Migranti, affonda una barca nello Ionio: ci sono almeno 12 morti -