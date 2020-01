Migranti: 12 naufraghi muoiono nel Mar Egeo, là le navi Ong non incrociano (Di sabato 11 gennaio 2020) Probabilmente i Migranti che gravitano verso la Grecia non sono ritenuti degni d'attenzione dalle navi ong, che incrociano sulla rotta verso l'Italia, a conferma di un preciso disegno che sta dietro la loro azione Leggi la notizia su firenzepost

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Accogliere i naufraghi che approdano sulle nostre coste' @Pontifex_it #ANSA #migranti - FirenzePost : Migranti: 12 naufraghi muoiono nel Mar Egeo, là le navi Ong non incrociano - andreakampus : RT @scandura: #migranti #Libia BREAKING via Radio Radicale 19:52 ?? ?? #OpenArms HA APPENA SALVATO ALTRE 74 PERSONE in fuga dall'inferno lib… -