Michela Quattrociocche già incinta del terzo figlio? Alberto Aquilani sogna il maschio: «Stiamo lavorando» (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima intervista di coppia per Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani che si raccontano a Verissimo nella puntata di esordio dell’anno. Oggi, sabato 11 gennaio 2020, la coppia formata dall’attrice romana e dall’ex calciatore, ora allenatore, si è aperta a progetti e sogni ai microfoni di Silvia Toffanin senza nascondere il desiderio – di entrambi – di allargare la famiglia. Sposati da sette anni (ma insieme da ben 13) e genitori di due bambine, Aurora di 8 anni e Diamante di 5, i giovanissimi coniugi non hanno taciuto l’idea di voler regalare alle figlie un bel fratellino. Michela Quattrociocche già incinta? “Diciamo che abbiamo in cantiere l’idea” È Michela – la più loquace della coppia – a farsi portavoce del sogno comune. Forse un po’ più forte in Alberto che sin dall’inizio avrebbe desiderato diventare padre di un figlio maschio. “Lui sogna un figlio ... Leggi la notizia su urbanpost

zazoomnews : MICHELA QUATTROCIOCCHE- In cantiere lidea di avere un altro figlio magari maschio - #MICHELA #QUATTROCIOCCHE-… - novasocialnews : Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche: “Vogliamo un altro bimbo” #novasocialnews #televisione #allnews24… - leggoit : Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani a Verissimo: «Vorremmo avere un terzo figlio» -