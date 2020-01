Mezzogiorno di fuoco: la Roma apre il 2020 sul campo della Pink Bari (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma – Ultima partita del girone d’andata, prima del 2020. L’AS Roma femminile è pronta a tuffarsi nel nuovo decennio ripartendo da Bari, dove oggi a Mezzogiorno sarà ospite della Pink per la giornata numero 11 della massima divisione calcistica. Le ragazze di Betty Bavagnoli erano rimaste al punteggio tennistico ottenuto contro l’Orobica (6-0) prima della sosta natalizia e al 3° posto in solitaria all’inseguimento del duo di testa. Per riprendere il discorso bisognerà fronteggiare la formazione di Mimmo Caricola, già incrociata in stagione durante gli ottavi di finale disputati in gara unica in coppa Italia. Per quell’occasione alle giallorosse ci vollero i supplementari per avere la meglio delle pugliesi, piegate solamente dopo i 90 minuti grazie ad Andressa ed Hegerberg (0-2). Per questo motivo la trasferta al comunale ‘Antonucci’ di ... Leggi la notizia su romadailynews

