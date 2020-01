Meteo ROMA: weekend di stabilità, SOLEGGIATO anche ad inizio settimana (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà ancora una serie di giornate di bel tempo. Il sole dominerà per tutto il weekend, ma anche per la prima parte della nuova settimana non sono previste piogge. Sabato 11: sereno. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Domenica 12: sereno. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Martedì 14: sereno. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 7 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Mercoledì ... Leggi la notizia su meteogiornale

