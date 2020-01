METEO per domani, domenica 12 gennaio. Italia divisa in due, i dettagli (Di sabato 11 gennaio 2020) Regge l'anticiclone, sebbene indebolito dinanzi all'inserimento di infiltrazioni d'aria umida atlantica che vanno ad annidarsi verso le basse latitudini mediterranee, andando a fondersi con una modesta lacuna depressionaria già presente sul Nord Africa, tra la Tunisia e l'Algeria. Questa blanda area ciclonica seguiterà ad influenzare il METEO dell'estremo Sud e delle due Isole Maggiori, mentre sul resto d'Italia si andrà di nuovo a rafforzare l'anticiclone, con massimi di pressione in posizionamento appena a nord delle Alpi. La contrapposizione di questa piccola area ciclonica con l'anticiclone più a nord tendono a favorire il richiamo dall'area balcanica di correnti più fredde orientali, che determineranno una flessione delle temperature con un lieve raffreddamento soprattutto lungo i versanti adriatici. Va detto che non è in arrivo alcuna fase fredda degna ... Leggi la notizia su meteogiornale

