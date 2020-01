Meteo NAPOLI: prevalenza di SOLE nel weekend e anche i primi giorni della settimana (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da cieli in genere sgombri da nubi sia sabato che domenica, giornate caratterizzate da un po' di vento dai quadranti orientali. Lo scenario resterà stabile anche in avvio di settimana. Sabato 11: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 12 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 12: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Est 17 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Lunedì 13: quasi sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 10 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Martedì 14: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. ... Leggi la notizia su meteogiornale

