Meteo MILANO: weekend a tratti soleggiato, qualche NEBBIA (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO sarà più stabile nel weekend, ma non mancheranno nebbie specie nelle ore più fredde. Il tempo si manterrà anticiclonico anche per l'inizio della nuova settimana. Sabato 11: sereno. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 2 Km/h, raffiche 12 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Domenica 12: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 4 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Lunedì 13: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 1 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Martedì 14: molto nuvoloso. Temperatura da 1°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 2 Km/h. Zero Termico: ... Leggi la notizia su meteogiornale

