Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: in arrivo qualche pioggia, ancora nebbie in Pianura Padana. Il bollettino fino al 17 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 13 gennaio 2020, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Lunedì 13 gennaio Nord: estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulla Pianura padana, accompagnata da foschie dense e nebbie in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata; annuvolamenti consistenti sulla Liguria con deboli piogge attese dalla tarda mattinata e velature anche spesse sul restante settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla porzione più meridionale della Sardegna con deboli piovaschi associati; altrove all’inizio cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi alte sottili in arrivo nel corso della giornata su Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio; nel pomeriggio attesa una ulteriore intensificazione della copertura, ma più consistente e significativa, su Toscana ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

