Meteo Italia: STRAPOTERE ANTICICLONE prossima settimana, poi grosse novità (Di sabato 11 gennaio 2020) Meteo SINO AL 17 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un piccolo cedimento anticiclonico ha consentito alle correnti atlantiche di intrufolarsi sul Mediterraneo, sebbene si sia trattato di infiltrazioni modeste che hanno comunque rigenerato una lacuna depressionaria annidata tra Algeria e Tunisia. Sono ben poche le conseguenze connesse a questo lieve peggioramento, tranne un po' di variabilità all'estremo Sud. Quest'area ciclonica tenderà a portarsi verso il Mar Libico e lo Ionio a cavallo fra domenica e l'inizio di settimana, influenzando ancora il Meteo tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori. L'azione di questa area depressionaria sul Nord Africa va a richiamare correnti un po' più fredde da est, con un contenuto calo termico specie sul versante orientale della Penisola e in Appennino. Le correnti orientali hanno peraltro determinato un po' di circolazione ... Leggi la notizia su meteogiornale

