Meteo Italia sino al 23 Gennaio, c'è aria di RIBALTONE verso il FREDDO (Di sabato 11 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 23 Gennaio Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione, verrebbe da dire finalmente, ci mostrano un po' di movimento. Lo scenario Meteo climatico, attualmente dominato in lungo e in largo dall'Alta Pressione, potrebbe cambiare e potrebbe mutare pesantemente. Un cambiamento direzione "Inverno", a conferma di quanto scritto negli ultimi giorni. Nello specifico notiamo il probabile spostamento dell'Alta Pressione verso ovest, direzione Azzorre, laddove potrebbe trovare l'energia necessaria per spingersi a nord o addirittura verso nordest. Un movimento lungo i meridiani che chiaramente non potrà far altro che accentuare l'ondulazione del getto, ciò significa che contestualmente alla risalita anticiclonica avremo una discesa d'aria fredda verso il Mediterraneo. IL Meteo A BREVE TERMINE Non avremo grandi variazioni ... Leggi la notizia su meteogiornale

