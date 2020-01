Meteo in tempesta tra Groenlandia e Norvegia, venti da Uragano e onde oltre i 15 metri (Di sabato 11 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la forte tempesta in formazione a sud dell'Islanda con un minimo barico di 934 hPa sta determinando venti da tempesta su di una larga fascia dell'Oceano Atlantico settentrionale. I venti a circolazione ciclonica soffiano a velocità di 145 km/h ed anche oltre, da sud ovest, sulle coste norvegesi, a 120/130 km/h da ovest sulle coste meridionali dell'Islanda, ed a raffiche di quasi 200 km/h da nord est sulla lingua di mare che divide l'Islanda dalla Groenlandia. La mappa del moto ondoso relativa alle ore 10 del giorno 11 Gennaio 2020 mostra valori di altezza delle onde pari a 14-15 metri nel canale tra Islanda e Groenlandia, e tra i 10 e gli 11 metri di altezza a sud dell'Islanda e in direzione della Norvegia. Su tutto il Mar Glaciale Artico a nord dell'Islanda ed attorno alle Spitzbergen soffierà una tempesta di vento da est con raffiche di ... Leggi la notizia su meteogiornale

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - METEO: TEMPESTA nel Nord Europa, raffiche di vento fino a 220km/h e onde di 15 metri… - Barcellonameteo : METEO. TEMPESTA nel Nord Europa, raffiche di vento fino a 220km/h e onde di 15 metri: Alle alte latitudini europee… - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #meteo #8gennaio Nord #Europa nella TEMPESTA con venti a 200 km/h e Onde alte fino a 15 metri -