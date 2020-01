METEO folle, circolazione atmosferica di ESTIVA nel cuore dell'Inverno (Di sabato 11 gennaio 2020) Una configurazione METEO tipica dell'estate degli anni '80 nel cuore dell'Inverno: questo è ciò che si può dire a livello generale sul continente europeo per quanto riguarda il mese di gennaio.Attenzione: NON significa che è estate, né tantomeno che faccia caldo, ma che la configurazione delle CORRENTI ATMOSFERICHE è tipica della stagione calda, o perlomeno di quella che caratterizzava gli anni 70 e 80. Cosa intendo dire? Un vastissimo anticiclone di matrice azzorriana interessava buona parte del continente europeo, con qualche cedimento qua e là e al tempo stesso qualche temporale informazione sulle aree alpine, appenniniche e locali sconfinamenti anche su pianure e coste.Questo era il tipo di METEO delle estati di qualche decennio fa, mentre ora ce lo troviamo in pieno Inverno. È un fatto grave? Di per sé no, nel senso che una configurazione di correnti predominanti ... Leggi la notizia su meteogiornale

