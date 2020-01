Meteo Europa, fa sempre troppo caldo, temperature notturne straordinariamente elevate in Germania (Di sabato 11 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: tra la notte e la prima mattina del 10 Gennaio, le temperature sono salite fino a valori inusitati per la prima metà di Gennaio, in una fascia compresa tra la Francia settentrionale, i Paesi Bassi e la Germania settentrionale. In Germania, localmente, sono state misurate delle temperature minime notturne superiori a 10°C. E' il caso della località di Boizenburg, dove la minima notturna è stata di 11,2°C, contro una normale media delle minime di 0°C (la temperatura è poi calata a 4,4°C durante il pomeriggio, all'arrivo di un fronte freddo). L'aeroporto di Amburgo ha misurato una minima notturna di 11,4°C, contro una media, in questo periodo, di -1,5°C. Le temperature si sono poi abbassate ovunque in Germania nel corso del pomeriggio, specie in quella settentrionale interessata da rovesci di pioggia, tanto che i valori termici serali erano di 7-8°C più bassi di ... Leggi la notizia su meteogiornale

