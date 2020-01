Meteo esplosivo del Ciclone d'Islanda, tempeste nel Nord Europa, anticiclone su Italia (Di sabato 11 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: continua l'attività del Vortice Polare, che è il vero protagonista dell'Inverno in Atlantico, e che, come conseguenza più diretta per noi, sta rafforzando la cellula anticiclonica che interessa l'Europa occidentale e il Mediterraneo. La forza del Vortice Polare stratosferico sta pilotando profonde depressioni sull'Islanda, dove si stanno abbattendo ripetute tempeste. La capitale Reykjavik ha visto, nella giornata del 10 Gennaio, precipitare la pressione di quasi 40 hPa in poche ore, passando da un valore di 989 hPa alle ore 3 del mattino ad uno di 950 alle ore 15, facendo nel frattempo cadere 8 cm di neve con vento da est fino ad 80 km/h. Il minimo barico è previsto a sud dell'Isola raggiungere i 934 hPa di pressione, con venti fortissimi Questo profondo minimo depressionario non fa altro che rinforzare la cellula di alta pressione che dalle ... Leggi la notizia su meteogiornale

EmanueleAnsel : Meteo Giornale: Meteo esplosivo al Polo Nord con energia per ONDATE di GELO. - infoitestero : Meteo esplosivo al Polo Nord con energia per ONDATE di GELO - OresteCaroppo : Meteo esplosivo al Polo Nord con energia per ONDATE di GELO -