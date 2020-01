Meteo: da lunedì arriva il caldo ma nel weekend torna il maltempo (Di sabato 11 gennaio 2020) Come mostrano le previsioni Meteo, per la prossima settimana l’inverno si prenderà una breve pausa e lascerà il passo a temperature più miti ad un caldo anomalo che precederà un’ondata di maltempo prevista invece per il weekend. L’anticiclone che si appresta a sorvolare la nostra penisola non mancherà tuttavia di portare piogge e tempo instabile su alcuni versanti, tra i quali quelli del Sud Italia e della Liguria. Sulle regioni settentrionali troveremo invece tempo abbastanza soleggiato. Meteo: caldo e maltempo in settimana Stando alle analisi elaborate dai Meteorologi, a partire dalla giornata di lunedì 13 gennaio i vortici di aria calda provenienti dal continente africano potranno comportare una forte instabilità del tempo, con fenomeni temporaleschi sui versanti della Calabria, del Salento e della Sicilia orientale ed isolati piovaschi anche sulle zone della ... Leggi la notizia su notizie

