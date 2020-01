Mercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: contatti avviati (Di sabato 11 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche non solo per questa seconda metà di stagione, ma anche per le prossime annate. I bianconeri guardano in Olanda, con un giovane talento già finito sulla lista di Paratici. Dopo la beffa per Haaland la Juve cerca di riscattarsi: contatti avviati con l’entourage del calciatore in vista di giugno. Mercato Juve: è Stengs il nuovo nome per l’attacco Calvin Stengs sembrerebbe essere finito nel mirino della dirigenza bianconera per il prossimo anno. Attaccante classe ’98 fa parte della scuderia di Mino Raiola, con il quale sarebbero vivi i contatti in merito ad un ipotetico trasferimento. Il centravanti di proprietà dell‘AZ piace molto a Paratici, l’ostacolo però sarebbe il contratto. Stengs è legato agli olandesi fino al 2023 e si starebbe lavorando per raggirare quest’ostacolo. Leggi la notizia su juvedipendenza

