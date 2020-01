Mercato Juventus, brutte notizie dalla Francia: bianconeri preoccupati (Di sabato 11 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus pianifica la nuova stagione. I bianconeri guardano diversi profili, con lo sguardo puntato anche in Francia. Paratici studia l’offensiva, anche se dalla stampa francese non sarebbero arrivate buone notizie. Concorrenza in vista per i bianconeri, che ora dovranno sfidare un top club per assicurarsi il centrocampista. E’ corsa a due per il giocatore. Mercato Juve: su Dembele c’è anche il Tottenham Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia anche il Tottenham di José Mourinho avrebbe messo nel mirino Dembele del Lione. Gli spurs starebbero cercando un rincalzo di Harry Kane e l’obiettivo sarebbe il centravanti del club di Aulas. La Juve è avvisata, con Paratici che dovrà affrontare la concorrenza proveniente dall’Inghilterra per assicurarsi subito a gennaio il profilo dell’OL. Leggi la notizia su juvedipendenza

SkySport : ?? #Fonseca parla in conferenza ?? Il punto su infortuni, sistema di gioco e mercato #SkySerieA #RomaJuve - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? - zazoomblog : Mercato Juventus pressing di Paratici per Donnarumma: la strategia - #Mercato #Juventus #pressing #Paratici… -