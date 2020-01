Meraviglie – La Penisola dei tesori: le anticipazioni sulla seconda puntata | Alberto Angela (Di sabato 11 gennaio 2020) Meraviglie, le anticipazioni della seconda puntata Alberto Angela Questa sera, sabato 11 gennaio 2020, torna in onda su Rai 1 il programma di Alberto Angela: Meraviglie – La Penisola dei tesori. Per l’esattezza stasera verrà trasmessa la seconda puntata dell’apprezzatissimo (basta vedere gli ascolti per averne conferma) format. Il viaggio del giornalista e conduttore tra le Meraviglie storiche e artistiche del Belpaese, dunque, è pronto per “ripartire”. Ma qual è la seconda tappa del viaggio di Alberto Angela? Quali saranno i protagonisti di Meraviglie nella puntata di oggi, sabato 11 gennaio 2020? Vediamo qui di seguito qualche anticipazione. Meraviglie – La Penisola dei tesori: le anticipazioni della seconda puntata La seconda tappa del nuovo viaggio di Alberto Angela, che come anticipato va in onda su Rai 1 in prima serata, mostrerà le bellezze ... Leggi la notizia su tpi

_Chiara_ : RT @Raiofficialnews: Le cupole di San Marco a Venezia, il museo di Paestum, Palazzo Vecchio a Firenze: continua il viaggio di @albertoangel… - MontiFrancy82 : Sabato 11 gennaio alle 21.20 su Rai1 “ #meraviglie – La penisola dei tesori”, condotto da @albertoangela alla scope… -