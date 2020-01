Meraviglie la penisola dei tesori: anticipazioni e luoghi stasera 11 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Meraviglie la penisola dei tesori: anticipazioni e luoghi stasera 11 gennaio La seconda puntata della nuova edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori andrà in onda questa sera, sabato 11 gennaio, su Rai 1. Alberto Angela ci condurrà verso un nuovo viaggio all’insegna della bellezza e delle Meraviglie del nostro Paese partendo, questa volta, dalla città di Venezia per passare poi all’affascinante Firenze. Tra gli ospiti che ci accompagneranno lungo il tragitto ritroveremo la cantante Gianna Nannini. Nata e cresciuta a Siena, l’artista ha sempre portato con sé e nelle proprie canzoni una parte del capoluogo Toscano, dimora di alcune delle più belle opere d’arte italiane. Dogman: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Meraviglie la penisola dei tesori: anticipazioni, Venezia e il Tesoro di San Marco Questa sera, durante la ... Leggi la notizia su termometropolitico

