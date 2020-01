Meningite in Lombardia, Gallera: “Oltre 20.000 vaccinazioni nella zona a rischio” (Di sabato 11 gennaio 2020) “Abbiamo superato le 20.000 vaccinazioni contro il meningococco C nella zona del basso Sebino e di Grumello. In pochi giorni sono state introdotte azioni di prevenzione senza precedenti, a tutela dei cittadini e della salute pubblica“. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando il primo bilancio della campagna vaccinale straordinaria in atto in un’area della Lombardia sul confine fra le province di Bergamo e Brescia, dove nelle scorse settimane si sono verificati quattro casi di sepsi da meningococco C, due dei quali mortali. “Siamo riusciti ad attivare una serie di interventi tempestivi e puntuali – ha aggiunto Gallera – creando una cintura di sicurezza vaccinale importante. Questo servizio è un’attestazione di buon funzionamento del sistema socio sanitario regionale e di efficienza ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

