Meningite a Rimini, ricoverata donna di 46 anni: “Condizioni serie” (Di sabato 11 gennaio 2020) Una donna di quarantasei anni è ricoverata nella Terapia intensiva all’Ospedale Infermi di Rimini a causa di una Meningite da meningococco. Le condizioni della paziente, spiega una nota dell’Ausl Romagna, sono considerate serie ma stabili e la situazione “costantemente monitorata, non prefigura allarme sanitario”. Nuovo caso di Meningite in Emilia Romagna. Una donna di quarantasei anni è ricoverata in Terapia Intensiva all’Ospedale Infermi di Rimini a causa di una Meningite da meningococco confermata dalle analisi di laboratorio dopo che le erano stati diagnosticati sintomi compatibili con la malattia. Secondo quanto rende noto l’Ausl Romagna in una nota, le condizioni della donna “sono serie ma stabili” e la situazione “costantemente monitorata, non prefigura allarme sanitario”. Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, come sempre in ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

