Meghan Markle ha già firmato un contratto con la Disney come doppiatrice. Il suo compenso in beneficenza (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney come doppiatrice in cambio di una donazione ad un’organizzazione non-profit che si occupa della salvaguardia degli elefanti. A lanciare l’indiscrezione è il Times secondo cui la duchessa del Sussex ha registrato il “voiceover” prima della partenza insieme al principe Harry per il Canada, dove la coppia ha trascorso sei settimane in occasione del Natale e prima del recente annuncio riguardo il loro ruolo all’interno della Famiglia Reale britannica. La donazione andrà a Elephants Without Borders, organizzazione ambientalista che combatte il bracconaggio. Secondo il Times, l’accordo con la Disney potrebbe essere un’indicazione dei futuri impegni di Meghan, che insieme al principe Harry potrebbe puntare a sfruttare il proprio status di celebrità per finanziare cause benefiche. L'articolo Meghan Markle ha già ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MarioManca : Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, che partecipa a un programma di Milly Carlucci. Tipo che è più proba… - RaiNews : Il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano 'il… - Noovyis : (Meghan Markle ha già firmato un contratto con la Disney come doppiatrice. Il suo compenso in beneficenza) Playhit… -