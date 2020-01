Meghan Markle ha firmato il suo primo contratto | La nuova vita della Duchessa (Di sabato 11 gennaio 2020) Nessun ripensamento da parte della moglie del principe Harry che ha già fatto ritorno in Canada e avrebbe siglato un precontratto con il colosso Disney per un film. Megan Markle, in fuga in Canada È diventata un’autentica rottura quella che divide Harry e Meghan, da una parte e la corona inglese dall’altra con la regina … L'articolo Meghan Markle ha firmato il suo primo contratto La nuova vita della Duchessa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

MarioManca : Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, che partecipa a un programma di Milly Carlucci. Tipo che è più proba… - RaiNews : Il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano 'il… - zazoomnews : Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney come doppiatrice. Il suo compenso in beneficenza - #Meghan… -