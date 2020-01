"Meghan ha firmato un contratto con Disney già nelle scorse settimane". La notizia del Times (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un’organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. Lo riferisce il Times.Stando al contratto, Meghan Markle preserà la sua voce in un produzione Disney. L’accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e, stando al Times, la registrazione è già stata realizzata, poco prima che l’attrice americana insieme con il marito principe Harry e il piccolo Archie di sette mesi partissero per il Canada dove hanno trascorso il periodo delle vacanze natalizie. Leggi la notizia su huffingtonpost

