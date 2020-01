Media, Trump allargherebbe 'travel ban'

Trump si prepara ad espandere il 'travel ban', all'inizio di una campagna elettorale incentrata ancora sulla lotta all'immigrazione. Lo scrivono i Media Usa, riferendo di una bozza che circola alla Casa Bianca. Secondo alcune fonti potrebbero essere aggiunti altri 7 Paesi, in gran parte musulmani, secondo altre,nazioni rimosse dalla prima versione dopo la controversia legale finita alla Corte Suprema L'ultima versione prevede restrizioni per Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela e Corea del Nord.(Di sabato 11 gennaio 2020) si prepara ad espandere il 'ban', all'inizio di una campagna elettorale incentrata ancora sulla lotta all'immigrazione. Lo scrivono iUsa, riferendo di una bozza che circola alla Casa Bianca. Secondo alcune fonti potrebbero essere aggiunti altri 7 Paesi, in gran parte musulmani, secondo altre,nazioni rimosse dalla prima versione dopo la controversia legale finita alla Corte Suprema L'ultima versione prevede restrizioni per Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela e Corea del Nord.(Di sabato 11 gennaio 2020)

