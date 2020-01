Marocco, italiana segregata in casa dal futuro sposo 27enne: liberata dalla polizia internazionale (Di sabato 11 gennaio 2020) Nei piano avrebbe dovuto essere un viaggio in Marocco di pochi giorni. Giusto il tempo di firmare le carte del matrimonio di convenienza che le avrebbe fatto guadagnare 5mila euro e poi rientrare immediatamente in italia. Ma lo scorso novembre, una volta in Africa, aveva deciso di fare un passo indietro rifiutando le nozze. La decisione non era piaciuta al suo promesso sposo che aveva deciso di tenere segregata la sua promessa sposa nella sua casa a circa venti chilometri da Marrakesh. Protagonista dell’accaduto è una donna di 47 anni di origine sarda. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna si era fatta convincere da un’amica marocchina ad accettare il matrimonio con suo nipote, un giovane di 27 anni. Un vero e proprio accordo: l’atto avrebbe fatto guadagnare alla 47enne 5mila euro e avrebbe consentito all’uomo di ottenere un titolo valido per vivere in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

