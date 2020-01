Marina Di Guardo Instagram bikini incantevole da far invidia alle ventenni: «Hai spodestato la Anderson» (Di sabato 11 gennaio 2020) Quando si dice che la bellezza è una dote di famiglia non si può non pensare alla virtù di casa Ferragni: è mamma Marina Di Guardo, questa volta, a tenere alta l’attenzione di Instagram. Un bikini coloratissimo e ‘solitario’ nel Mar dei Caraibi attira i commenti dei followers che non si esimono dal sottolineare l’avvenenza fisica così come il garbo e la classe della biondissima madre delle famose influencer. Scrittrice, classe 1961, la Di Guardo ha origini siciliane ed è oggi spesso in giro per il mondo alla stregua delle figlie, con le quali non manca di condividere vacanze e momenti di serenità in famiglia. Ed è proprio da una di queste ‘gite’ in posti incantevoli che arrivano gli ultimi scatti. Marina Di Guardo Instagram, il bikini di mamma Ferragni spiazza il social Immortalata sulla spiaggia dell’isola di San Andrés spiata da un occhio ... Leggi la notizia su urbanpost

