Maran | «Sesto posto meritato ma dobbiamo tornare a fare meglio» – VIDEO

Maran commenta la partita tra Cagliari e Milan: «Hanno cercato sempre la verticalizzazione per Ibra. Usciremo da questo momento» Al termine della sfida persa contro il Milan, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in zona mista per commentare il match. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi: «Abbiamo perso delle partite che gridano ancora vendetta, è un momento che ci sta. Abbiamo avuto un paio di situazioni che hanno accentuato questo periodo, dobbiamo superarlo col lavoro, essendo squadra come sempre. Milan? Ha sfruttato la fisicità e hanno verticalizzando sempre per Ibrahimovic».

